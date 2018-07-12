عيد الاستقلال: رسالة شكر وعرفان من المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل

وجه المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل تشكراته لجميع عمال الإذاعة على "تفانيهم في تصور وتنفيذ برنامج اليوم المفتوح الخاص بمساهمة الإذاعة الجزائرية في إحياء الإحتفالات الوطنية بعيد الإستقلال الخامس جويلية لهذه السنة 2018" وفيما يلي نص الرسالة بالكامل.

أخواتي إخواني؛ كل باسمه وصفته:

لقد كان أداء الجميع في تصور وتنفيذ برنامج اليوم المفتوح الخاص بمساهمة الإذاعة الجزائرية في إحياء الاحتفالات الوطنية بعيد الاستقلال ، الخامس جويلية لهذه السنة 2018، بما طبعه من جدية وعمق في اختيار المحاور والمواضيع، ومن تنوع وثراء في ملامسة كل تجليات انجازات الجزائر المستقلة في كل الولايات، وعبر كل المراحل، وخاصة منها الانجازات الكبرى خلال العشريتين الأخيرتين تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ومن جمالية وإبداع في تنفيذ مختلف الأعمال الإذاعية في كل القنوات الوطنية والموضوعاتية والإذاعات الجهوية، مناسبة أخرى لتأكيد ما يتميز به أداء مؤسسة الإذاعة الجزائرية في مثل هذه المناسبات الوطنية الكبرى، من التزام وطني كبير و مهنية عالية ، جعلاها تتبوأ الصدارة في النسيج الإعلامي الوطني ، من حيث السبق،والتفرد والتميز والمعالجة الواعية، المسؤولة والهادفة لكل القضايا الوطنية، وهو التزام مهني وطني يستمد قوته وتميزه من البعد الوطني والمواطني لمؤسسة الإذاعة، ومن رصيدها المهني الحافل بالانجازات المشرفة.

إن صنيعكم هذا، في هذا اليوم السعيد، من خلال البرنامج العام الذي أعددتموه ونفذتموه بكل مهنية وحب لهذا الوطن الغالي، بتسليط الأضواء على كل الجوانب المشرقة في جزائر الاستقلال والتنمية "تحت شعار العهد بالعزة والكرامة في جزائر البناء' وكذا من خلال الاحتفالات الوطنية وعمليات توزيع السكن التي عمت ربوع الوطن واسعد عشرات الآلاف من العائلات، أقول، هذا الصنيع المهني المتميز الذي عكس صورة جزائر التنمية و الأمل والمستقبل، وكان محل إعجاب وتقدير من المجتمع وفعالياته أولا، ثم العائلة الثورية و من النخبة المثقفة، ومن الفاعلين السياسيين، ومن الهيئات الرسمية للدولة، والذي سيضاف إلى الرصيد المشرف لمؤسستنا، ويعزز مكانتها الريادية في الالتزام بقضايا الوطن والمواطن، لم يأت من فراغ؛ بل هو ثمرة طبيعية لتراكم في الخبرة، و لما تعرفه المؤسسة بحمد الله، من انسجام و روح حوار، وحيوية في المبادرة، وهي مكاسب تسمح في كل مرة بصناعة الفارق الايجابي، وبتعزيز فاعليتنا الميدانية، وقدراتنا على تقديم الأحسن.

وقال مدير الإذاعة الوطنية في رسالة شكر وعرفان " لقد كان أداء الجميع في تصور وتنفيذ برنامج اليوم المفتوح الخاص بمساهمة الإذاعة الجزائرية في إحياء الإحتفالات الوطنية بعيد الإستقلال الخامس جويلية لهذه السنة 2018 بما طبعه من جدية في اختيار المواضيع ومن تنوع وثراء في ملامسة كل تجليات انجازات الجزائر الكبرى، وخاصة منها خلال العشريتين الأخيرتين تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان مناسبة أخرى لتأكيد ما يتميز به أداء مؤسسة الإذاعة الجزائرية من إلتزام وطني كبير ومهنية عالية".

واضاف:" إن صنيعكم هذا المتميز الذي عكس صورة جزائر التنمية والأمل والمستقبل وكان محل إعجاب وتقدير المجتمع وفعالياته ثم العائلة الثورية والفاعلين السياسيين ومن الهيئات الرسمية للدولة، لم يأت من فراغ بل هو ثمرة طبيعية لتراكم في الخبرة ولما تعرفه المؤسسة بحمد الله من انسجام وروح حوار وحيوية في المبادرة".

وختم المدير العام للإذاعة الجزائرية رسالته بالقول:" أمام كل هذه المعطيات المشرفة أجد نفسي وأنا أشعر بكل هذه الغبطة والإعتزاز ملزما أخلاقيا ومهنيا بأن أعبر للجميع عن عرفاني وسعادتي بهذا المستوى المبهر من التفاني في العمل الجماعي المتكامل والإحترافية والنضج المهني والحس الوطني العالي".