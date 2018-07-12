سوناطراك تحقق 16مليار دولار كرقم اعمال للتصدير خلال الخمسة اشهر الاولى لسنة 2018

حققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك رقم اعمال للتصدير قدر ب16 مليار دولار بين يناير و نهاية مايو من سنة 2018 ، مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017، اي بارتفاع قدره 3ر14 بالمئة، حسب ما افاده اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزيرالطاقة،مصطفى قيطوني.

اما بخصوص الجباية البترولية، قال الوزير خلال يوم اعلامي حول الحصيلة الطاقوية الوطنية ان هذه الاخيرة بلغت 1.190 مليار دينار في نهاية مايو 2018،مقابل 995 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017، اي بارتفاع 20 بالمئة.

و لدى تطرقه لنشاط التنقيب، افاد السيد قيطوني انه تم تسجيل 17 تنقيبا جديدا نهاية مايو الفارط مقابل 14 تنقيبا نهاية مايو من سنة 2017 و هذا ما سيدعم حسب قوله احتياط البلاد من الغاز و البترول.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية