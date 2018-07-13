الجزائر- فيتنام : رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره الفيتنامي

سلم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل للوزير الأول الفيتنامي نغيان شوان فوك رسالة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تران داي كوانغي ، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأكد ذات المصدر أن الجزائر وفيتنام"تربطهما علاقات صداقة وتضامن تاريخية تعود إلى كفاحاتهما من أجل استقلال البلدين"، مضيفا أن"الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية التي جاءت لتعزيز هذه العلاقات تندرج في سياق احتفال البلدين السنة الماضية بالذكرى ال55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج