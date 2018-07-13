توقيف 74 شخصا متورطا في قضايا إجرامية بكل من ولايتي الجزائر وأم البواقي

تمكن عناصر الشرطة من توقيف 74 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك اثر عمليات مداهمة قامت بها بكل من ولايتي الجزائر وأم البواقي مست مختلف الأحياء الشعبية ، خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"بهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاته، نفذت قوات الشرطة عمليات مداهمة بكل من ولايات الجزائر وأم البواقي مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة، أسفرت عن توقيف 74 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء محظورة".

وفي هذا السياق، قامت الشرطة القضائية لأمن ولاية أم البواقي بتوقيف"24 شخصا مشبوها متورطين في قضايا الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مختلف أحياء مدينة أم البواقي، حيث سمحت هذه العملية بحجز 195 قرص من المؤثرات العقلية وأكثر من 810 غرام من الكيف المعالج".

كما تمكن عناصر أمن ولاية الجزائر من توقيف"50 شخصا مشتبه فيهم، تم من خلالها حجز 569 قرص مهلوس وكمية معتبرة من الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام".

المصدر : واج