تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على مواد لصناعة القنابل التقليدية بالبويرة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بالبويرة، من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على مواد لصناعة القنابل التقليدية وكمية من الذخيرة ومواد أخرى، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهابي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 جويلية 2018 بالبويرة/ن.ع.1، مخبأ للإرهابيين يحتوي على مواد لصناعة القنابل التقليدية وكمية من الذخيرة ومواد أخرى، فيما دمرت مفرزة أخرى ثلاث (3) قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى/ن ع 1".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك بكل من برج باجي مختار وتمنراست/ن.ع.6، (14) مهرباي وحجزت (2) مركبتين و(4) دراجات نارية و(4) مولدات كهربائية و(6) أجهزة كشف عن المعادن ومطرقتي(2) ضغط و6920 قرص مهلوس، فيما تم إحباط محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ12.616 لتر بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن ع5 ".

وفي سياق متصل،"ضبط عناصر الدرك الوطني 32 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان/ن ع2، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 10550 وحدة من مختلف المشروبات الموجهة للتهريب بورقلة/ن ع.4".

ومن جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية"أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثمانية (8) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة، فيما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل35 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من شرشال وعنابة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج