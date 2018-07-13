أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة"راش"في مدينة"شيكاغو"الأمريكية، بأن ارتفاع ضغط الدم يهدد بالإصابة بشيخوخة الدماغ.

وأوضحت الدراسة، أن النتائج أظهرت أن ارتفاع ضغط الدم"قد يسهم في انسداد الأوعية الدموية والتشابك المرتبط بمرض /الزهايمر/".

وقد تتبع الباحثون ما يقرب من 1300 شخص بمتوسط عمر يناهز 89 عامًا. وكان ثلثا المشاركين من النساء لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم ، فيما كان 87% يتناولون أدوية ضغط الدم.

وباستخدام نتائج التشريح بعد وفاة المشاركين، وجد الباحثون أن 48 %لديهم آفة أو أكثر من آفات احتشاء الدماغ وكان خطر الآفات أعلى في أولئك الذين لديهم ارتفاع متوسط في ضغط الدم الانقباضي على مر السنين.

ورصد الباحثون أنه بالنسبة لشخص لديه متوسط ضغط الدم انقباضي بالغ 147 ملم/ زئبق مقارنة بـ 134 ملم/ زئبق، زادت احتمالات إصابات الدماغ لديهم بنسبة 46%، ووجدوا أيضا أن الانخفاض السريع في ضغط الدم لدى كبار السن يزيد من مخاطر السكتة الدماغية.