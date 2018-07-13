باكستان : ارتفاع عدد ضحايا تفجير بلوشستان إلى 85 قتيلا و120 مصابا

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف هذا الجمعة، تجمعا انتخابيا بمنطقة /ماستنغ/ القريبة من مدينة /كويتا/ عاصمة إقليم /بلوشستان/، جنوب غرب باكستان لدعم المرشح"سراج رايساني"إلى 85 قتيلا ونحو 120 جريجا.

وقال القائم بأعمال وزير الصحة في الإقليم، فايز كاكار، إن"عدد قتلى التفجير القوي ارتفع إلى 85 شخصا و120 مصابا"، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لخطورة حالات عدد من المصابين.

وأكد كاكار، في تصريح له، أن المؤسسات الصحية في الإقليم وضعت في حالة تأهب قصوى لاستقبال الضحايا.

وأوضحت شرطة /بلوشستان/ أن "أكثر من ألف شخص كانوا متواجدين بالتجمع الانتخابي"، لافتة إلى أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات العملية.

وفي وقت سابق اليوم أيضا، قتل أربعة أشخاص وأصيب 24 آخرون إثر انفجار استهدف موكب عضو المجلس الوطني وزعيم أحد الأحزاب السياسية في مقاطعة /خيبر بختونخوا/، شمال غربي باكستان.

وتأتي هاتان العمليتان بعد ثلاثة أيام من مقتل 20 شخصا وإصابة 63 آخرين في مدينة /بيشاور/ خلال تجمع انتخابي لحزب"عوامي الوطني"، وعقب إطلاق المتحدث باسم الجيش الباكستاني تحذيرات من وجود تهديدات أمنية خلال الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 25 يوليو.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج