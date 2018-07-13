البطولة العربية المفتوحة : المنتخب الجزائري يحصد سبع ميداليات

تحصل المنتخب الجزائري للسباحة على سبع ميداليات، تفاصيلها ثلاث ذهبيات، ثلاث فضيات وبرونزيتين، سهرة أمس الخميس، في ختام السباقات النهائية لليوم الأول من منافسات البطولة العربية المفتوحة (رجال وسيدات) الجارية بين 12 و 15 يوليو الجاري بالمسبح الأولمبي لرادس، في العاصمة تونس.

والبداية كانت مع نجم السباحة الجزائرية أسامة سحنون الذي توج بذهبية سباق 100 متر فراشة بتوقيت (53 ثا 50 ج)، محطما بذلك الرقم القياسي العربي وكذا الوطني الذي كان بحوزته (53 ثا 56 ج)، بينما احتل مواطنه محي الدين قالدام ، المرتبة السابعة في نفس السباق (57 ثا 34 ج).

ولدى السيدات، فازت نسرين مجاهد بلقب 100 متر فراشة بزمن (1 د 03 ثا 26 ج) ورانيا نفسي بذهبية في 200 متر أربع سباحات (2 د 22 ثا 55 ج).

كما تحصلت الجزائر على ثلاث فضيات بفضل لونيس خندريش في 800 متر سباحة حرة (8 د 22 ثا 77 ج)، نزيم بن بارة في 50 متر على الظهر (26 ثا 84 ج) ورمزي شوشار في 200 متر أربع سباحات (2 د 05 ثا 97 ج).

وظفر"الخضر"بميداليتين برونزيتين، بفضل أنيس جاب الله في سباق 800 متر سباحة حرة (8 د 31 ثا 25 ج)، وكذا في سباق التتابع أربع مرات 100 متر سباحة حرة المختلط (22 د 44 ثا 3 ج).

أما عند البقية، فاكتفت إيمان زيتوني بالمركز السابع في 50 متر على الظهر (32 ثا 27 ج)، نفس الأمر بالنسبة لخنساء بلقاسمي في 100 متر على الصدر (1 د 20 ثا 73 ج)، أما في 100 متر على الصدر (رجال)، دخل عبد الرزاق سيار في الصف الرابع (1 د 04 ثا 75 ج)، يليه في المرتبة الخامسة زميله أيمن بن عبيد (1 ج 06 ثا 79ج).

وتتواصل منافسات البطولة العربية المفتوحة للسباحة اليوم الجمعة، بإجراء السباقات النهائية بداية من الساعة 00ر18 بالتوقيت الجزائري في المسبح الأولمبي رادس (تونس).

ويشارك المنتخب الجزائري بمجموع 15 سباحا، من بينهم 5 سباحات في هذه البطولة العربية المفتوحة التي تعرف مشاركة 13 دولة عربية وهي : تونس (البلد المنظم) والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين واليمن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والإمارات والسعودية والعراق والأردن.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج