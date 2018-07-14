خالد بن تونس للإذاعة الجزائرية : العمل على إنشاء أول أكاديمية للسلام في العالم بالجزائر

أكد خالد بن تونس الرئيس الشرفي للمؤسسة المتوسطية للتنمية المستدامة جنة العارف ان العلاقة التي تربط الرياضيات بمبادرة العيش بسلام التي أطلقتها الجزائر ولاقت ترحيبا دوليا هو ان الرياضيات علم يدقق الأمور ولا يقبل الشكوك وهي مبنية على الفكر والتجربة.

ومن هذا المنطلق سنطرح السؤال هل الرياضيات تدعم فكرة العيش بسلام وهذا هو بيت القصيد في الملتقى المرتقب و المطروح للنقاش من قبل خبراء ومختصين من مختلف دول العالم.

وأضاف بن تونس الذي نزل ضيف في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من مثل هذه التظاهرات هو إدخال ثقافة السلام في المجتمع الجزائري وتكون قاعدة لبنيان المجتمع الجزائري سواء في المدرسة آو الجامعة وحتى في العائلات ولما لا العمل على الوصول إلى إنشاء أكاديمية للسلام في الجزائر.

وسيعقد ملتقى دولي هذا الأحد بمدينة مستغانم تحت شعار الرياضيات والعيش معا ويشارك فيه العديد من المؤسسات والجامعات العالمية ومختصين وباحثين واكادميين من جميع ولايات الوطن.

ويعقد هذا الملتقى لأول مرة في الجزائر بعدما كان يعقد على مدار 70 سنة في أوروبا.

وأضاف بن تونس أن الهدف من هذا هو خلق ديناميكية مشتركة بين التلميذ ومادة الرياضيات وإلغاء حاجز الخوف الذي ينتاب بعض التلاميذ من هذه المادة.

العيش بسلام وعلاقته بالرياضيات يقودنا بالتأكيد إلى العودة إلى الحضارة الإسلامية المزدهرة وكانت الرياضيات في القرن التاسع ميلادي تسمى في المغرب العربي بعلم الغبار وهي الجزئيات التي باتت معروفة اليوم في العالم كله.

وفي معرض حديثه عن الملتقى أعرب بن تونس عن تسخير كامل الإمكانيات للاستفادة من ورشات الملتقى التي ينشطها علماء وخبراء دوليين بارزين من أمريكا وارويا واسيا وإفريقيا.

وستعطي هذه التجربة أسلوبا وبداغوجية وهذه طريقة لانفتاح الجزائر على مختلف الشعب التعليمية والاطلاع على الطرق والمناهج الموجودة عند الأخر وهذا يتم عن طريق تبادل الآراء ووجهات النظر.

موقع الاذاعة الجزائرية / توفيق بوسكين