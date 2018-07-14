إنقاذ 450 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الإيطالية

تمكنت قوات خفر السواحل الإيطالية من إنقاذ 450 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب خشبي في البحر المتوسط قبالة الجزر الإيطالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) هذا السبت أنه تم إنقاذ 450 مهاجرا على متن قارب خشبي في البحر المتوسط فيما كان قاربهم يقترب من الجزر الإيطالية ، حيث تم نقلهم إلى سفينة إيطالية وسفينة أخرى تديرها هيئة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس أمس الجمعة ، حيث نقل خفر السواحل الايطالي ثماني نساء وأطفال إلى جزيرة لامبيدوسا المجاورة لتلقي العلاج، هذا ولم يتضح ما إذا كان المهاجرون المتبقون سيتم نقلهم أيضا إلى إيطاليا أولا.

من جهته ، قال ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي إنه يتعين نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مالطا أو إلى ليبيا.

وكان ماتيو سالفيني قد دعا مؤخرا إلى تشكيل تحالف أوروبي واسع النطاق لمواجهة"الهجرة الجماعية" التي تتعرض لها السواحل الأوروبية مؤكدا أنه يعتزم تدويل هذه الأزمة على نطاق واسع نظرا لـ "خطورتها على بلاده وعلى المجموعة الأوروبية ككل".

المصدر : واج