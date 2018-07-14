نفط : سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 72,15 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 72,15دولارا، ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الأربعاء الفارط ، حيث كان 74,40 دولارا، حسبما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا ، وهي خام صحاري الجزائري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.

تجدر الإشارة إلى ان أسعار النفط أنهت الأسبوع مرتفعة بحوالي واحد بالمئة،حيث أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 88 سنتاي لتبلغ عند التسوية 75.33 نقطة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتاي لتسجل عند التسوية 70.33 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال يوم الجمعة إن بلاده ومنتجي نفط آخرين كبار قد يضخون المزيد من الخام إذا واجهت سوق النفط العالمية نقصا في المعروض.

يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة ، قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا والقاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا (1,2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة) .

وكانت المنظمة قد وافقت على تحديد إنتاجها النفطي في حدود 1,2 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ 2008 وذلك بهدف استقرار أسواق النفط العالمية .

وقد أنظمت دول منتجة للنفط خارج اوبك إلى اتفاق تقليص الإنتاج ومن ضمنها روسيا، حيث عمدت هذه الدول على تقليص إنتاجها ب واقع 600 ألف برميل يوميا.

يذكر أن اتفاق تحديد الإنتاج قد تم تمديده إلى غاية نهاية 2018 وذلك خلال اجتماع منظمة اوبك المنعقد في نوفمبر 2017.

تجدر الإشارة إلى ان الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)سيعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل بالجزائر.

وسيتيح هذا اللقاء لدول أوبك التشاور والعمل معا للحفاظ على استقرار سوق النفط، حسب ما صرح به الخميس الفارط وزير الطاقة مصطفى قيطوني.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج