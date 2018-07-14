سباحة : المنتخب الجزائري يحصد 12 ميدالية ويحتل الصف الثاني مؤقتا

أضاف المنتخب الجزائري للسباحة أربع ميداليات(ذهبيتان وفضيتين)، سهرة أمس الجمعة، ليبلغ رصيده 12 ميدالية تضعه مؤقتا في المرتبة الثانية،عقب ختام السباقات النهائية لليوم الثاني من منافسات البطولة العربية المفتوحة (رجال وسيدات) الجارية بين 12 و 15 يوليو الجاري بالمسبح الأولمبي لرادس، في العاصمة تونس.

وتوج البطل الجزائري أسامة سحنون بلقب 50 متر فراشة (24 ثا 41 ج)، مضيفا بذلك ذهبيته الثانية في البطولة، بعد التي نالها سهرة الخميس في سباق 100 متر فراشة بتوقيت (53 ثا 50 ج)، محطما الرقم القياسي العربي وكذا الوطني الذي كان بحوزته (53 ثا 56 ج).

وفي نفس نهائي 50 متر فراشة، دخل مواطنه محي الدين قالدام، في الصف الخامس (25 ثا 70 ج). الذهبية الجزائرية الثانية كانت من نصيب المتألقة رانيا نفسي في سباق 400 متر أربع سباحات (5 د 00 ثا 75 ج)، مضيفة لقبها الثاني بعد 200 متر أربع سباحات (2 د 22 ثا 55 ج)، وفي نفس نهائي 400 متر أربع سباحات، دخلت السباحة الواعدة إيمان زيتوني (14 سنة)، في المرتبة الرابعة بتوقيت جيد (5 د 10 ثا 10 ج).

الفضيتان كانتا من نصيب مجاهد نسرين التي اكتفت بالمركز الثاني في 50 متر فراشة (28 ثا 87 ج)، وعبد الرزاق سيار في 50 متر على الصدر (29 ثا 03 ج)، في حين دخل زميله أيمن بن عبيد في المرتبة السابعة (31 د 48 ج).

وبعيدا عن التتويجات، حققت السباحة مريم خالدي (14 عاما)، زمنا حسنا في نهائي 200 متر سباحة حرة (2 د 15 ثا 67 ج)، سمح لها باحتلال المركز السادس، كما عرف نهائي 50 متر على الصدر دخول رانيا نفسي خامسة (34 ثا 70 ج) وزميلتها خنساء بلقاسمي (14 سنة) سابعة (36 ثا 46 ج).

وتتواصل منافسات البطولة العربية المفتوحة للسباحة اليوم السبت، بإجراء السباقات النهائية لليوم الثالث بداية من الساعة 00ر19 بالتوقيت الجزائري، في المسبح الأولمبي رادس (تونس).

ويشارك المنتخب الجزائري بمجموع 15 سباحا من بينهم 5 سباحات في هذه البطولة العربية المفتوحة، التي تعرف مشاركة 13 دولة عربية وهي: تونس (البلد المنظم) والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين واليمن وسلطنة عمان ولبنان والسودان والإمارات والسعودية والعراق والأردن.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج