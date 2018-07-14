المـركز السياحي الرمال الذهبية سيكون جاهزا في افريل 2019

أعلن وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، السبت بالجزائر العاصمة ان انتهاء اشغال اعادة تهيئة وعصرنة المركز السياحي الرمال الذهبية -بزرالدة -- سيكون نهاية شهر أفريل القادم.

وأوضح الوزيرخلال زيارة عمل وتفقد قادته الى المركب السياحي لزرالدة أن"انتهاء اشغال اعادة تهيئة وعصرنة المركز السياحي الرمال الذهبية سيكون نهاية شهر افريل المقبل "، مشيرا الى ان مدة الاشغال بهذا المركز تقدر بـ 15 شهرا وقد انطلقت منذ حوالي ثلاثة اشهر ويحتوي على 200 غرفة و حوالي 400 سرير.

وكانت زيارته التفقدية هذه فرصة للإطلاع على التجسيد الفعلي للاتفاقية الممضاة بين مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية والفدرالية الوطنية للفنادق مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين والتي تمت خلال شهر جوان الماضي والتي تسمح --كما قال الوزير-- للعمال المنتسبين الى الإتحاد العام للعمال الجزائريين بالاستفادة من تخفيضات تصل الى 50 بالمائة على السعر المطبق حاليا من طرف المجمع.

و ابرز في هذا الصدد ان حوالي 40 عائلة استفادت الى غاية اليوم من هذه الإتفاقية مشيرا الى انه تم تسجيل 10 الاف عائلة مقيمة حاليا في الفنادق بمناسبة موسم الإصطياف الذي وصفه بالمتميز من خلال هذه الإتفاقية و كذا بالفضاءات المهيئة على مستوى الشواطئ.

أما فيما يخص اسعار الإقامة بالمركبات السياحية والفنادق أكد الوزير انها " منخفضة " بنسبة 30 الى 40 بالمائة ي حيث وصل سعر الإقامة في فندق يطل على شاطيء البحر 4500دج لليلة بكل من زرالدة ووهران .

من جانبه أكد الرئيس المدير العام لمجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية لزهر بونافع ان 72 فندق تابع للمجمع على المستوى الوطني سيتم ترميمه في سنة 2019 مما يسمح باعطاء دفع حقيقي للسياحة بالجزائريمشيرا الى الفنادق التابعة للمجمع تضم 35 الف سرير.

كما شدد بونافع أن الإتفاقية الممضاة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين تسمح باستفادة عدد كبير من عمال الاتحاد العام للعمال الجزائريين من تخفيضات تصل الى 4500 دج على السعر الحقيقي لتكاليف الاقامة بالفنادق التابعة للمجمع.