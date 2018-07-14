شهيدان في قصف اسرائيلي على غزة والحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل

طالبت الحكومة الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على سكان غزة وعلى أراضي القطاع.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود/ في بيان مساء السبت، بأن "حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد رامي الحمد الله تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية من أجل ضمان وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة".

وشدد على أن "سلطات الاحتلال تعمل طوال الوقت على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التصعيد وملاحقة المواطنين العزل, وإراقة دماء المتظاهرين السلميين واستهداف الأطباء والممرضين والمسعفين والصحفيين, في ظل تشديد الحصار الجائر المفروض منذ 11 عاما على القطاع وأهله".

وجدد البيان مطالبة الحكومة دول العالم بتحرك "استثنائي فوري وعاجل" لوقف التصعيد الخطيروحقن دماء الأبرياء والعمل من أجل استعادة آمال تحقيق السلام في الأراضي الفلسطينية والمنطقة والعالم.

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت مساء على غزة وقصفت بواسطة ثلاثة صواريخ مبنى غرب المدينة ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين واصابة عدد آخر بجروح .

كما أغارت طائرات الاحتلال فجر اليوم على خمسة مواقع فلسطينية, وعلى هدف للمقاومة جنوب مدينة رفح جنوب القطاع مرتين.