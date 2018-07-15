بن مسعود: الفنادق الجزائرية استقطبت 10 آلاف عائلة في موسم الإصطياف

15/07/2018 - 09:49

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالقادر بن مسعود أن عملية استقبال المصطافين تسير بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن 10 آلاف عائلة توافدت للفنادق خلال موسم الإصطياف.

جاء ذلك خلال زيارته للمركب السياحي لزرالدة أين تم الكشف عن استفادة العمال المنتسبين للإتحاد العام للعمال الجزائريين من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة على السعر المطبق حاليا من  المجمع.

وأضاف أن أزيد من 10 عائلة مقيمة حاليا في الفنادق بمناسبة موسم الإصطياف تتويجا للإتفاقية الموقعة مؤخرا.

وأوضح أن موسم الإصطياف يختلف عن المواسم السابقة من خلال الفضاءات الموفرة لهم.

 

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