قوات الاحتلال تعتقل تسعة فلسطينيين وتصيب تسعة اخرين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاحد تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية فيما أصابت تسعة أخرين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين اعتقلت خلالها سبعة فلسطينيين، مضيفة أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم ما أدى إلى إصابة تسعة شبان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط جرى نقلهم إلى المستشفى.

كما اعتقلت تلك القوات شقيقين من بلدة برطعة جنوب غرب جنين.

وفي سياق متصل نصبت قوات الاحتلال اليوم بوابة حديدية على المدخل الرئيسي لقرية الخان الأحمر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عبد الله أبو رحمة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال كانت قد نصبت بوابتين حديديتين على طريقين مؤديتين إلى قرية الخان الأحمر خلال الأسبوع الماضي ، مشيرا إلى أن نصب الاحتلال البوابة الجديدة يعني اغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى القرية وأن السبيل الوحيد أمام الأهالي والمتضامنين للدخول إلى القرية هي الجبال فقط.

ويواصل أهالي قرية الخان الأحمر إلى جانب نشطاء المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب اعتصامهم في القرية لحمايتها من تهديدات الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال قامت خلال الأيام القليلة الماضية بارتكاب جريمة

تطهير عرقي للبدو في الخان الأحمر حيث قامت بتهجير قسري لهم بهدف إفساح المجال لتوسيع البناء الاستيطاني غير القانوني في القدس