نهائي مونديال روسيا: طموح كرواتيا في مواجهة خبرة فرنسا

تتوجه أـنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أصقاع العالم مساء اليوم الأحد (15.00 سا بالتوقيت العالمي) إلى ملعب "لوجنيكي"، في موسكو، والذي يحتضن نهائي كأس العالم "روسيا 2018"، بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الكرواتي لنهائي المونديال، بينما هي المرة الثالثة للفرنسي الذي كان توج باللقب العالمي عام 1998 وخسره عام 2006.

وتمني جماهير منتخب كرواتيا النفس بصعود فريقها لمنصة التتويج لأول مرة بتاريخه، ليكون، في حال فوزه، تاسع منتخب يرفع الكأس العالمية في تاريخ البطولة العالمية.

بينما يأمل عشاق منتخب "الديوك الفرنسية"، أن تبقى قائمة المتوجين باللقب كما هي، مع إضافة اللقب الثاني لفرنسا، بعد مونديال 1998.

وسيحاول المنتخب الكرواتي الثأر لهزيمته المؤثرة أمام منتخب "الديوك" في الدور قبل النهائي لمونديال فرنسا 1998، ومعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.

أما فرنسا فتمني النفس بالفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخها، وبالتالي الانضمام إلى نادي "النجمتين"، إلى جانب كل من الأرجنتين (1978 و1986)، والأوروغواي (1930 و1950).