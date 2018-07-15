المجاهد مصطفى بن عبيد في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله، الضابط الاول و المجاهد، مصطفى بن عبيد المدعو "سي مسعود" عن عمر ناهز ال91 ،حسب ما علم اليوم الاحد من وزارة المجاهدين.

وأوضح ذات المصدر أن جنازة المرحوم ستشيع عقب صلاة ظهر اليوم الاحد بمقبرة بوزوران بباتنة.

و أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين ،الطيب زيتوني إلى كافة أفراد عائلة الفقيد ورفاقه في الجهاد بتعازيه القلبية الخالصة بفقدان "المجاهد الرمز والوطني الغيور بما قدمه من جليل الاعمال في معركتي التحرير والبناء".

يذكر أن الفقيد من مواليد 27 مارس 1927 و بأولاد شليح بباتنة، حيث كان من الرعيل الاول الذين لبوا نداء ثورة أول نوفمبر المجيدة ، إذ التحق بها يوم 6 فيفري 1955 ، ليشارك في عديد المعارك والعمليات العسكرية من بينها معركة جبل أمزدور.

وقد ذاق المرحوم خلال مسيرته النضالية مرارة السجون الاستعمارية حيث سجن من شهر أوت إلى سبتمبر 1956 سبتمبر ، ليكلف بعدها من طرف قيادة الولاية الأولى

التاريخية بمهام سياسية تنقل من خلالها بين العديد من النواحي والمناطق.

وغداة الاستقلال واصل المرحوم رسالته في خدمة الوطن حيث تم تكليفه بالعديد من المسؤوليات كان آخرها أمينا عاما لمنظمة المجاهدين بولاية باتنة