إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

سلم إرهابي نفسه اليوم الاحد إلى السلطات العسكرية

بولاية ادرار يكان قد التحق بالجماعات الارهابية السنة الماضية وبحوزته رشاش من نوع ديكتاريوف وكمية من الذخيرة حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبيي سّلم إرهابي نفسهي اليوم 15 جويلية 2018للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بالمسمى "أبوزو سيدي عمر"ي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017.

الإرهابي كان بحوزته رشاش (01) من نوع ديكتاريوف وشريطي (02) ذخيرة بالاضافة إلى كمية من الذخيرة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي "ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6ي (45) مولدا كهربائيا و(30) مطرقة ضغط و(04) أجهزة كشف عن المعادن".

من جهة أخرى "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من البويرة/ن.ع.1 والأغواط/ن.ع.4ي (04) أشخاص وحجزت بندقية (01) صيد و(312) وحدة من مختلف المشروبات ومركبتين (02) سياحيتين.