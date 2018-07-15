وكالة الجزائر "CNAS":تكبد خسارة بملايير السنتيم بسبب الاستعمال المفرط وغير الشرعي لبطاقة الشفاء

سجلت مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لوكالة الجزائر خلال السداسي الأول لـ2018 خسارة "تجاوزت 10 ملايير سنتيم بسبب الاستعمال المفرط لبطاقة شفاء" فيما سجلت خسارة أخرى قدرها حوالي 1 مليار و 700 مليون سنتيم بسبب "الاستعمال غير الشرعي" لبطاقة الشفاء والمتعلق أساسا بالدواء "ليريكا" (Lyrica) حسبما أفاد به هذا الأحد مدير الصندوق لوكالة الجزائري محفوظ إدريس.

وقال إدريس في تصريح للصحافة بمناسبة الأبواب المفتوحة حول الاستعمال غير الشرعي لبطاقة الشفاء المنظمة في اطار الحملة التحسيسية لتوعية المواطنين حول الاستخدام العقلاني وغير المفرط للبطاقة (من الـ 11 إلى 31 جويلية الجاري) أنه تم تجميد 1500 بطاقة شفاء خلال السداسي الأول من 2018 بولاية الجزائر بسبب الاستعمال المفرط للبطاقة والتي كبدت الخزينة خسارة قدرها 10 ملايير سنتيم، حيث تم استرجاع لحد الان 53 بالمائة من المبلغ أي أكثر من 5 مليون دج.

وأضاف أن الخسائر الأخرى (1مليار و 700 مليون سنتيم) وهي متصلة بقضيتين جزائيتين لاتزال مطروحة أمام العدالة, تتعلق أساسا بالدواء "ليركا" وهو دواء مسكن للألم لكن يتم استعماله كحبوب مهلوسة

وأكد أنه تم توجيه ازيد من 50 ألف برقية كتابية للمؤمنين لهم الذين أفرطوا في استعمال البطاقة من أجل تسوية وضعيتهم حيث منحت تسهيلات لذوي الدخل الضعيف للدفع بالتقسيط, مشيرا إلى أنه تم استرجاع بفضل هذه العملية من شهر جانفي الفارط إلى غاية الـ31 ماي مبلغ قدره 5 مليون دج.

وقال إنه في إطار عصرنة وكالة الجزائر التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "سيتم مستقبلا إبلاغ المؤمن لهم المتجاوزين عن طريق رسالة قصيرة (SMS)

ولتفادي الاستعمال غير الشرعي لبطاقة الشفاء, دعا المسؤول الصيادلة إلى"إرجاع بطاقة الشفاء إلى أصحابها بعد اقتنائهم للأدوية وعدم تركها في الصيدلية مهما كانت الظروف لأن ذلك قد ينجر عنه استعمال هذه البطاقة بطريقة غير قانونية".

وقال إنه "في حالة ضياع بطاقة الشفاء لابد للمعني أن يبلغ مصالح الصندوق من أجل تفادي استعمالها بطريقة غير شرعية من قبل الغير".

وأبرز أن وكالة الجزائر قد أنتجت 879322 بطاقة شفاء مشيرا الى أن أكثر من 47 ألف و 346 بطاقة لم يتم سحبها من طرف أصحابها و منها 29 ألف و 717 بطاقة تخص الطلبة الجامعيين.

وأشار مدير وكالة الجزائر إلى أن الاستعمال غير الشرعي لبطاقة شفاء من قبل بعض الأشخاص المجهولين كان بتواطؤ مع بعض الصيادلة (من 317 صيدلية يوجد صيدلية واحدة أو اثنين حدث فيهما تلاعب.

وقال في هذا الصدد إن الصندوق قد عقد الأسبوع الفارط لقاء مع نقابة الصيادلة المتعاقدين معه تبين من خلاله آن بعض الصيادلة لا يحترموا فحوى المادة 15 المذكورة في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين (إرجاع بطاقة الشفاء إلى أصحابها بعد اقتنائهم للأدوية وعدم تركها في الصيدلية) حيث أجمعوا على ضرورة القضاء على مثل هذه التصرفات التي ينجر عنها في بعض الحالات الاستعمال غير الشرعي لبطاقة الشفاء.