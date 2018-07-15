مدير عام سونلغاز :انتاج الكهرباء لهذه الصائفة كاف ويفوق 18 ألف ميغاواط

توقع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب بأن الاستهلاك المتوقع للكهرباء خلال هذه الصائفة يفوق الـ 15 ألف ميغاواط مؤكدا بأن إنتاج الشركة كاف ويفوق الـ 18 ألف ميغاواط ، حيث دخلت الخدمة –يضيف المتحدث- لأكبر محطة بالهضاب العليا بمنطقة "عين أرنات" تحديدا، بطاقة استيعاب 1200 ميغاواط.

وأفاد عرقاب هذا الأحد، خلال ندوة صحفية نظمت عقب لقاء مع المؤسسات الوطنية المختصة في الشبكات الكهربائية، بأنه تم إبرام اتفاق بين مجمعه و الديوان المغربي للكهرباء و مياه الشرب و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز لتزويد تونس بالكهرباء.

الجزائر و المغرب سيزودان تونس بالكهرباء

و أوضح عرقاب بأنه تم إبرام اتفاق يوم الجمعة الماضي بتونس بهدف تزويدها بـ 200 الى 300 ألف ميغاواط من قبل الجزائر و المغرب للسماح لها بتغطية احتياجاتها من هذه الطاقة.

و في اجابته على سؤال حول نشاطات سونلغاز بليبيا، أوضح عرقاب بأنها تتعلق بصيانة تجهيزات كهربائية، مضيفا أن الجزائر و ليبيا لديهما مشروع شراكة من أجل إنتاج الكهرباء بليبيا.