الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الفرنسي إثر فوز منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة،

الأحد، برقية تهنئة لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إثر فوز منتخب بلاده بالطبعة ال21 لكأس العالم لكرة القدم التي احتضنتها روسيا.

وكتب رئيس الجمهورية في برقيته: "إثر فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم بالطبعة 21 لكأس العالم، يسرني أيما سرور أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن تهانينا الحارة، راجيا أن تبلغوا من حققوا هذا الإنجاز التاريخي مدى إعجابنا بكونهم أضفوا بشجاعتهم وتضامنهم المثاليين على كأس منافسات العالم ميزة خاصة في مختلف مراحلها".

وأضاف قائلا: "بتفانيه وبسخائه بالجهد الذي بذله طوال البطولة، شق الفريق الفرنسي طريقه نحو الفوز النهائي، باعثا بذلك السرور في قلوب هواة كرة القدم في كل العالم".

واستطرد رئيس الجمهورية مخاطبا نظيره الفرنسي: "وإنني لمتيقن من أن الفوزالذي حققته فرنسا خلال منافسة كأس العالم لكرة القدم، بغض النظر عن القيم المثالية التي قدمها للعديد من أجيال الرياضيين والمعجبين، يعتبر عاملا قويا من عوامل ترقية وتطوير الأواصر بين شبابنا والتفافهم حول القيم الأساسية كالسلم والاحترام والصداقة والتضامن.