مساهل : الجزائر تنسق بشكل جيد مع النيجر لمواجهة تحديات منطقة الساحل

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن منطقة الساحل تواجه تحديات كبرى على غرار الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية مشيرا إلى أن الجزائر تنسق بشكل جيد مع النيجر للتصدي لهذه الآفات.

وكان مساهل الذي تحادث الاحد بالجزائر العاصمة مع وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري، محمد بازوم قد تطرق مع ضيف الجزائر إلى موضوع القمة المقبلة للاتحاد الافريقي التي سيحتضنها النيجر في شهر جويلية 2019 ، معتبرا أن "هذا الموعد سيكون مناسبة هامة لتجسيد المنطقة الافريقية للتبادل الحرمعربا عن أمله في أن تقدم عديد البلدان بالتصديق على هذا الاتفاق.