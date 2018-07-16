الرئيس المدير العام لسونلغاز : سنشرع في العمل بالفاتورة الشهرية خلال 3 سنوات.

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب الاحد بالجزائر عن الشروع في العمل بالفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء في غضون ثلاث سنوات، فيما تم الاعلان عن توقيع اتفاقية لتزويد تونس والمغرب بالكهرباء .

و اوضح المسؤول خلال ندوة صحفية ،عقدها على هامش لقاء مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في انجاز الشبكات الكهربائية، ان هذا التغيير في فترة فاتورة استهلاك الكهرباء و التي هي حاليا فصلية (ثلاثة اشهر) ستكون جزءًا من النظام الجديد لتسيير الزبائن.

في هذا الصدد اشار عرقاب بان الفترة الجديدة لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء سيتم تطبيقها تدريجيا بدءا بالفواتير نصف الشهرية داعيا المؤسسات الوطنية المختصة في انجاز الشبكات الكهربائية للمشاركة في مشاريع انجاز الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي و العالي جدا.

و اوضح ذات السؤول أن الامر يتعلق ببلوغ هدف انجاز 24.506 كيلومتر في آفاق 2027.مضيفا "لدينا نقص في الخطوط ذات الضغط العالي و العالي جدا و نعتمد على المؤسسات الوطنية لبلوغ هذا الهدف".

و حسب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز فان الجزائر تعد حاليا شبكة كهربائية طولها 29.242 كيلومتر من خطوط ذات الضغط العالي و العالي جدا و تسعى الى رفعه الى 5.000 كيلومتر في السنة مقابل 1.500 كيلومتر حاليا.