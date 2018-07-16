الحوار الاستراتيجي الجزائر-الاتحاد الأوروبي : إنطلاق أشغال الاجتماع حول الأمن الاقليمي و مكافحة الإرهاب

16/07/2018 - 11:49

إنطلقت هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال  اجتماع الموظفين السامين التحضيري للدورة الثانية للحوار الاستراتيجي  الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول المسائل الأمنية و مكافحة الإرهاب.

و سيترأس هذه الدورة للحوار الاستراتيجي في أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة  وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل و الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني.

و سيتمحور هذا اللقاء حول وضعية و آفاق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للطرفين في إطار الحوار الاستراتيجي الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول المسائل الأمنية و مكافحة الارهاب.

يذكر أن الدورة الأولى لهذا الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى نظمت يوم 19  أكتوبر 2017 ببروكسل برئاسة السيد مساهل و السيدة موغيريني.

 

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