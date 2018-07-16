مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري تتسلم 60 حافلة جديدة محلية الصنع

تسلمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري هذا الاثنين 60 حافلة جديدة محلية الصنع تحت إشراف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الذي شدد على وجوب الاستمرارية في تحديث حظيرة المؤسسة من أجل تقديم خدمة نوعية للزيون.

هذا و أكد عبد الغني زعلان أن هذه الحافلات الجديدة التي هي من أصل طلبية تتضمن 100 حافلة من نوع مرسديس التابعة لوزارة الدفاع الوطني ستدخل حيز الاستغلال قريبا.

من جهته أبرز المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري اكريم ياسين أن تحديث وتطوير "ايتيزا" يمر عبر مخطط لإعادة الهيكلة حيث تم تخصيص أكثر من 200 مليار سنتيم لاقتناء الحافلات الجديدة ،في حين تم تخصيص اكثر من 20 مليار سنتيم لاعادة هيكلة وصيانة الحافلات القديمة.

وأضاف اكريم ياسين أن مؤسسته وضعت خدمات جديدة ستدخل حيز التنفيذ قريبا.