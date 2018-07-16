اطلاق حملة تحسيسية للحد من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف

شرع المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، هذا الاثنين،في حملة توعوية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار "كن حذرا في سفرك...لتتمتع بعطلتك".

وترمي هذه المبادرة التي انطلقت اليوم من ولاية عنابة إلى ''توعية مستعملي الطريق بمخاطر حوادث المرور، خاصة في موسم الاصطياف الذي ترتفع فيه مؤشرات اللاأمن المروري بسبب الديناميكية التي تشهدها هذه الفترة المعروفة بكثرة الرحلات و التنقلات خاصة على مستوى طرق المدن الساحلية".

وأوضح المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق نايت الحسين أن هذه الحملة تندرج في اطار النشاطات التحسيسية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالتنسيق مع المركز والهدف منها التحسيس بمخاطر حوادث المرور حيث بعد انطلاق القافلة من ولاية عنابة ستتوجه إلى بجاية لتجوب الولايات الساحلية كون هذه الأخيرة تستقطب عددا كبيرا من المصطافين من جميع الولايات.

كما عبر بعض المواطنين والسائقين في ميكرفون القناة الإذاعية الأولى عن استحسانهم لهذه الحملة في الحفاظ على الأمن المروري واحترام قوانين السياقة.