صناعة عسكرية ...تسليم 554 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها

تم هذا الاثنين تسليم 554 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها ذات العلامة "مرسيدس بنز" صنف (ج) و"سبرينتر" من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت لفائدة هيئات وطنية عمومية وخاصة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "مواصلة لتجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية والحد من تبعية الاقتصاد الوطني للخارج, وتنفيذا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, المتعلقة بالتطوير النوعي والمستمر لقدرات الصناعات العسكرية, بما يلبي احتياجات قواتنا المسلحة, تم اليوم الـ 16 جويلية 2018, تسليم 554 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها (نقل الأفراد, سيارات مخصصة للشرطة العلمية, التدخل, شاحنات مصفحة, عربات مكافحة الحرائق, النقل المدرسي والإسعاف الطبي والصحي), ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) وسبرينتر من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت (الناحية العسكرية الثانية) لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني, وزارة العدل, المديرية العامة للأمن الوطني, الحماية المدنية بالإضافة إلى هيئات وطنية عمومية و خاصة".

وأضاف ذات المصدر أن "هذا التسليم الجديد يأتي ليؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تطوير صناعة دفاع وطنية, بمواصفات عالمية ومنتوج ذو جودة عالية وكذا خلق مناصب شغل مستدامة بتكوين عالي ومستمر للمستخدمين والاستجابة لطلبات زبائنها في الآجال المحددة لبلوغ الأهداف المسطرة".