أشرف قائد الدرك الوطني، العميد غالي بلقصير،هذا الإثنين على تنصيب العميد رملي عبد الكريم قائدا للقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة خلفا للعميد لالماص مصطفى، حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذا التنصيب جاء "وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الـ 12جويلية 2018، وتطبيقا لمخطط التحويل السنوي 2018، المصادق عليه من طرف الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".

وكان قائد الدرك الوطني قد استقبل قبل ذلك من طرف اللواء الشريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة بمقر قيادة الناحية قبل الاشراف على مراسم التنصيب على مستوى القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني حيث تم تسليم واستلام راية القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني, بحضور ضباط وإطارات الناحية.

وعلى إثر ذلك،قام العميد قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة.