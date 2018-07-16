الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتكوين والمهن المستقبلية من 24-27سبتمبر المقبل

يحتضن قصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتكوين والمهن المستقبلية(SAFEM) بدءا من 24 إلى 27 سبتمبر 2018 حسبما كشف عنه محافظ الصالون أحمد حنيش الذي دعا المتعاملين الاقتصاديين الى حجز اماكنهم في الصالون قبل ال15 من اوت المقبل.

و يعد المعرض حسب حنيش فرصة للتبادل والشراكة بين المدارس والمعاهد والجامعات الجزائرية والأجنبية التي ستجتمع لأربعة أيام للترويج لخدماتها للشركات والشباب الباحثين عن التكوين، وهذا من شأنه ان يتيح لهم سهولة الوصول إلى سوق العمل.

كما تحمل الطبعة الثالثة للصالون شعار"التكوين ، التوظيف ، المستقبل" ، كما تتيح هذه التظاهرة فرصة توظيف للباحثين عن عمل ، من خلال مساحة التوظيف ، حيث تعرض الشركات الجزائرية والأجنبية العاملة في الجزائر عروضها للباحثين عن عمل ، سواء المتقدمين لأول مرة، أوالذين يبحثون عن تحديات جديدة على المستوى المهني.

ويضيف حنيشفي تصريح لموقع الاذاعة الجزائرية أن الصالون يوفر عروضا لمساحة التوظيف من قبل الشركة المتخصصة Emploinet.com ، وهي أول شركة توظيف على الإنترنت في الجزائر ، تعمل منذ عام 2001.،

وعن عدد المؤسسات المشاركة يؤكد محافظ الصالون أن ما يقرب من أربعين مدرسة ومعهد وجامعة حجزت فضاءاتها في المعرض. مضيفا ان ادارة الصالون تسعى الى الوصول إلى أكثر من مائة مشارك بين مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين.

كما دعا محافظ الصالون المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الى حجز اماكنهم قبل الخامس عشر من شهر اوت عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: sunflowercommu@yahoo.fr/ contact@safem-dz.com

وتجدر الاشارة ان الطبعة الثانية من معرض SAFEM التي انعقدت من 27 إلى 30 سبتمبر 2017 استقطبت حوالي 50 عارضا. تم تسجيل ما يقرب من 15000 زائر

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية