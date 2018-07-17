إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم هذا الثلاثاء إرهابي نفسه الى السلطات العسكرية بولاية تمنراست وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف ، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية والمتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي سلّم الإرهابي المسمى "بربري القاسم" المدعو "أبو

قاسم" نفسه صبيحة يوم 17 جويلية 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست/ن.ع.6.

الارهابي الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2017 كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوءين".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام /ن.ع.6 مهربين (02) وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع وثلاث (03) دراجات نارية و (3،87) طن من المواد الغذائية وجهازي (02) كشف عن المعادن و(09) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط".

و في سياق متصل "حجز عناصر الدرك الوطني وحراس السواحل بعين تيموشنت وتلمسان /ن.ع.2 (14) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز (19824) وحدة من مختلف المشروبات و(18676) علبة سجائر بكل من سيدي بلعباس/ن.ع.2 بسكرة والوادي/ن.ع.4".

من جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطنيبقالمة/ن.ع.5 شخصين بحوزتهما أربع (04) بنادق صيد بدون وثائق وكمية من الذخيرة بالاضافة إلى (600) غرام منالكيف المعالج.