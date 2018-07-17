حوادث المرور:وفاة 30 شخصا وإصابة 1702 آخرين خلال أسبوع

لقي 30 شخصا حتفهم وأصيب 1702 آخرون بجروح في 1384 حادث في الفترة الممتدة من 08 إلى 14 جويلية الجاري،حسب ما اوردته هذا الثلاثاء حصيلة لمصالح الاعلام للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة 03 أشخاص و جرح 52 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 35 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـإخـماد 3232 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أمــا فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5690 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5053 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

وسجلت ذات المصالح 23433 تدخل إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين شملت مختلف نشاطات الحماية من بينها 11279 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي ،أيـن تم فيها إسعاف و إجلاء 1600 جريح و تحويل 9377 مريض إلى المستشفيات