بن غبريت:الاعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس المقبل

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الثلاثاء أن الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا دورة 2018 سيكون يوم الخميس المقبل.

وكتبت الوزيرة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أنه "يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 يوم الخميس الـ 19 جويلية 2018 على الساعة (20:00) على الموقع http://bac.onec.dz ".

وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا البكالوريا في الفترة الممتدة ما بين الـ 20 والـ 25 جوان 709.448 مترشح من بينهم 40 بالمائة أحرار و 400 مترشح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت نسبة النجاح في هذا الامتحان السنة الماضية بلغت56,07 بالمائة.