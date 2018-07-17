رابطة أبطال إفريقيا /الجولة 3 - المجموعة 2/: انهزام مولودية الجزائر أمام تي بي مازمبي (1-0)

انهزمت مولودية الجزائر أمام مضيفها نادي تي بي مازمبي الكونغولي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0) في اللقاء الذي جمع بينهما هذا الثلاثاء بلوبومباشي لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية,، لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في الأنفاس الأخيرة من المباراة عن طريق إيليا ميشاك (د 88).

بعد هذه النتيجة يدعم النادي الكونغولي وضعيته في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط متقدما مولودية الجزائر (4 نقاط) ثم الدفاع الحسني الجديدي المغربي (1 ن) و وفاق سطيف (0 ن) علما بأن هذين الأخيرين تنقصهما مباراة.

وستجري مباراة العودة مبدئيا يوم الـ28 جويلية المقبل بملعب مصطفى تشاكر (البليدة).

وستجري المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة مساء اليوم (سا 00ر20) بسطيف بين وفاق سطيف والدفاع الحسني الجديدي بملعب 8 ماي 1945.