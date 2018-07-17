الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعوض 150 فلاحا تضررت أراضيهم من الحرائق

اكد المديرالمركزي بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، جمال عماري تعويض 150 فلاحا عبر 18 ولاية تضررت أراضيهم السنة الماضية بفعل الحرائق.

و في تصريح للقناة الإذاعية الأولى لدى استضافته هذا الأربعاء في حصة خاصة حول غياب ثقافة التأمين لدى الفلاحين، أوضح جمال عماري أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وبالتنسيق مع المديريات الجهوية تمكن من تعويض 150 فلاحا تضررت أراضيهم من الحرائق، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 20 مليون دينار جزائري .

من جهته، يرى المدير العام للسلامة للتأمينات محمد بن عربية أن عدد الفلاحين الذين تم تعويضهم ضعيف جدا مقارنة بعدد الفلاحين ، ولا يعكس حجم الخسائرالمسجلة في الواقع.

و في سياق متصل ، دعا المشاركون في الحصة الخاصة إلى إعادة النظر في سياسة التعويضات لتحفيز الفلاحين على التأمين من مختلف المخاطر.

و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي قد صرح في وقت سابق بأن الدولة لن تتخلى عن دورها ،وهي بصدد تعويض كل الفلاحين في خسائرهم، داعيا إلى ضرورة التأمين ضد الأخطار المناخية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية