الرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك القضاء

17/07/2018 - 16:54

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك القضاء، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية هذا الثلاثاء في بيان لها.
وأوضح البيان أنه و "عملا بأحكام المادة 92 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي رقم 04-11،المؤرخ في 21 رجب عام 1425، الموافق لـ 6 سبتمبر سنة 2004،المتضمن القانون الأساسي للقضاء  قرر فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إجراء حركة جزئية في سلك القضاء".
ومست هذه الحركة رؤساء مجالس قضائية و نواب عامين لدى المجالس القضائية ورؤساء محاكم إدارية و محافظي دولة لدى المحاكم الإدارية.

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الجزائر

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