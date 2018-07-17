الرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك القضاء

17/07/2018 - 16:54
الجزائر
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك القضاء، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية هذا الثلاثاء في بيان لها.
أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك القضاء، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية هذا الثلاثاء في بيان لها.
وأوضح البيان أنه و "عملا بأحكام المادة 92 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي رقم 04-11،المؤرخ في 21 رجب عام 1425، الموافق لـ 6 سبتمبر سنة 2004،المتضمن القانون الأساسي للقضاء قرر فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إجراء حركة جزئية في سلك القضاء".
ومست هذه الحركة رؤساء مجالس قضائية و نواب عامين لدى المجالس القضائية ورؤساء محاكم إدارية و محافظي دولة لدى المحاكم الإدارية.