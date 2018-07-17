طاقة: سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية لتعزيز شراكتهما

وقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور و ممثل المجمع الايطالي إيني ،كلاوديو ديسكالزي هذا الثلاثاء في ميلان اتفاقا يمثل مرحلة إضافية من اجل تعزيز التعاون على مستوى حوض بركين بالتوافق مع المنشآت الموجودة في BRN ( كتلة 403) و MLE ( كتلة 405 ب) بهدف انجاز محور الغاز في المنطقة حسب بيان للشركة الوطنية للمحروقات.

وأوضح البيان أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أفريل الفارط بمناسبة انعقاد الأيام العلمية و التقنية لسوناطراك بوهران.

ويهدف إلى تحقيق برنامج طموح لإعادة بعث أنشطة التنقيب وتطوير المنطقة ي من خلال تحسين الهياكل الموجودة بالتناسق مع تلك التي ستنجز مستقبلا : وضع خط بطول 180 كلم يتواصل فيه بسرعة (fast-track) و الاسيت (assets de BRN) مع مرافق MLE التي ستصبح محور غاز في الحوض المذكور.

من جهة اخرى، اتفقت كل من سوناطراك و ايني على شروط تجارية لعام 2018-2019 تماشيا مع سوق الغاز.

كما أضاف البيان ان المجمعين ( سوناطراك و ايني) وافقا على إجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم تمديد الإمداد بالغاز إلى ما بعد فترة العقد في 2019 في إطار تعزيز تعاونهما وشراكتهما.

وفقا لنفس المصدر صرح ممثل مجمع ايني بأن الأمر يتعلق بخطوة الى الأمام في اطار المسار الإستراتيجي لتوسيع أنشطة ابستريم ( upstream ) في الجزائر وإعادة التفاوض من طرف إيني حول عقود الإمداد بالغاز على المدى الطويل وتبرز أيضا التعاون القوي بين سوناطراك و ايني الذي يتطور في مختلف المجالات من الاستكشاف إلى تنمية مشاريع جديد في مجال الغاز و أيضا في إطار الطاقات المتجددة ".

و جاء في ذات البيان أن كل من سوناطراك وايني اتفقتا أيضا على تعزيز التعاون في قطاع البتروكيماء و الطاقات المتجددة و كذا فرص التعاون على المستوى الدولي.