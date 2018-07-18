انطلاق الطبعة الـ3 للألعاب الافريقية للشباب هذا الأربعاء واللجان الأولمبية تكرم الرئيس بوتفليقة

تنطلق النسخة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب 2018 هذا الأربعاء بمشاركة 3300 رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة ويتوزعون على 30 اختصاصا من بينهم 432 جزائري.

وعشية الإفتتاح، فدم المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الأفريقية وسام الإستحقاق الرياضي لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة عرفانا لجهوده في دعم الرياضة بالقارة السمراء.

واكد المدير العام للجنة المنظمة عبد الحليم عزي أن المكتب التنفيذي للجان الأولمبية الأفريقية وسام الإستحقاق الرياضي لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة عرفانا لجهوده في رعاية الرياضة بالقارة السمراء، مؤكدا أن الألعاب "ستكون حدثا ضخما يجمع عدة بلدان افريقية. علينا تقديم صورة جميلة عن الجزائر. علينا ان نعمل سويا لانجاح هذه الالعاب".

وسيتميز اليوم الأول من هذه الألعاب بتنظيم حفل الافتتاح ابتداء من الساعة السادسة مساء بملعب 5 جويلية, ببرنامج استعراضي يجسد تاريخ الجزائر وارتباطها بالقارة الافريقية.

كما يشهد اليوم الأول انطلاق ثلاث منافسات وهي: الرماية بالقوس (تفتيش العتاد), الجيدو (عملية الوزن) و التايكواندو (اجتماع فني).

ومن اجل ذلك تنتظر العناصر الجزائرية مهمة افتكاك اكبر عدد من الذهبيات أمام اكثر من 3 آلاف شاب معني بالمنافسة التي ستجرى بكل من الجزائر العاصمة وتيبازة.

وسيكون الرياضيون الجزائريون في رياضات ألعاب القوى، التجذيف،الكرة الطائرة الشاطئية،الهوكي على العشب،الرغبي والرماية بالقوس،مطالبون بانتزاع تأشيرات التأهل الى اولمبياد الشباب 2018 ببوينوس آيريس الارجنتينية أكتوبر المقبل.

ولانجاح هذا المحفل الكبير، تم تكوين اكثر من 600 مرشد لمرافقة الوفود الافريقية خلال اقامتها بالجزائر.