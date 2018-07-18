بن غبريت للإذاعة : 55.88 بالمائة نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 2018

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأربعاء أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2018 بلغت 55.88 بالمائة.

وأوضحت نورية بن غبريت لدى استضافتها في "حصة خاصة" للقناة الإذاعية الثالثة أن نسبة النجاح شهدت انخفاضا بنسبة طفيفة قدرت بـ0.20 بالمائة مقارنة بامتحانات البكالوريا لعام 2017 (56,07%).

لكن بالمقابل رفضت وزيرة التربية وصف ذلك بالتراجع موضحة أنه " على المدى الطويل نحن بصدد التقدم ، فقبل 20 سنة كانت نسبة النجاح في حدود 20 إلى 30 بالمائة، وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت النسبة بين 40 و 60 بالمائة".

وبالاستناد إلى هذه الغاية فإن نسبة النجاح للسنوات 2015 (51.36٪) ، 2016 (49.79) و 2014 (45.01٪) ،تعتقد نورية بن غبريت أن هذه النسبة تعرف تطورا بصفة بطيئة وخلال فترة طويلة ،لكنها ستتقدم للأمام.

وأشارت بن غبريت إلى أن شعبة الرياضيات سجلت أعلى نسبة نجاح قدرت بـ 78.61٪" ، مما يؤكد احتلال هذه الشعبة الصدارة على مدى فترة طويلة"،وتليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة 59.40٪ ، وكذا اللغات الأجنبية (56.06٪) ، والآداب والفلسفة (48.63٪) ، وأخيرا شعبة التسيير والاقتصاد بنسبة 47.18٪ .

كما أبرزت ضيفة القناة الثالثة أن معدل نجاح الإناث يفوق بكثير معدل الذكور حيث تم تسجيل نسبة 65.29٪ مقابل 34.71٪ التي تمثل نسبة نجاح الذكور.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية