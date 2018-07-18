محكمة شرشال تدين 5 أفراد بسنتين سجنا لاستغلالهم شاطئ الحمدانية بطريقة غير شرعية

أدانت محكمة شرشال غرب تيبازة خمسة متورطين في قضية استغلال شاطئ بالحمدانية بطريقة غير شرعية باستعمال العنف بسنتين سجن نافذة في أول قضية من نوعها خلال موسم الإصطياف الجاري .

وتتكون العصابة ،التي أطاحت بها قوات الدرك الوطني لكتيبة شرشال يوم الجمعة الفارط, من خمسة أشخاص تم تقديمهم مساء أول أمس الإثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال , الذي أمر بدوره بمثولهم الفوري حيث تمت محاكمتهم وإدانتهم بسنتين سجن نافذة ومائة ألف دينار كغرامة مالية.

وقد تمت متابعة المدانين المسبوقين قضائيا بتهمة استغلال شاطئ دون رخصة وابتزاز المصطافين بفرض إتاوات باستعمال العنف و أسلحة محظورة و الإبتزاز وتكوين عصابة أشرار وإنتحال الصفة.

وتم إثر هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها بولاية تيبازة تجسيدا لإرادة السطات العمومية الرامية إلى مكافحة الإستغلال غير شرعي للشواطئ وضمان راحة المواطنين و دخولهم المجاني للشواطئ و مواقع الراحة و الترفيه حجز كمية من الأسلحة المحظورة على غرار بندقيتين صيد السمك و بخاخات مسيلة للدموع و اسلحة بيضاء مختلفة الأحجام منها سيوف و خناجر يعتقد أنها تستعمل لإبتزاز الناس و ترهيبهم.

للإشارة, تخوض السلطات المدنية و الأمنية بولاية تيبازة, التي تحصي 43 شاطئ مسموح للسباحة مداهمات وعملية ترصد دورية للشواطئ التي يعتقد أنها عرضة للإستغلال غير الشرعي من قبل عصابات دأبت على إرغام المواطنين على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بدخول الشاطئ.