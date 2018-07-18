الخدمة الوطنية: تسوية وضعية المواطنين البالغين 30 سنة فما فوق تتواصل في ظروف جيدة

تتواصل عملية تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق في ظروف جيدة"حسبما أفاد به هذا الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "وزارة الدفاع الوطني تعلن بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية الـ 31 ديسمبر 2014 أي المولودين سنة 1984 وما قبل المقررة من طرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تتواصل في ظروف جيدة".

وأضاف نفس المصدر أنه " منذ بداية هذه العملية وإلى غاية الـ 30 جوان 2018 ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى مائتين وأربعة وخمسين ألف و ستمائة واثنان وعشرين (254.622) مواطناي من بينهم ثلاثة ألاف وستمائة و ثلاث و ثلاثين (3.633) مقيما بالخارج. وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة تم تسوية وضعية ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثين ألف و أربعمائة و ثلاثة و خمسين 833.453) متأخرا من الدفعات قبل سنة 2014 ".

من جهة أخرى تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطنيي تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم بالسرعة المطلوبة وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا.