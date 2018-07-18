Microsoft ينشئ تحديثا جديدا لـ skype يعيد تصميم التطبيق بالكامل

أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft تحديثا جديدا لتطبيق دردشة الفيديو الشهير سكايب skype وفر إعادة تصميم للتطبيق بالكامل على منصة ويندوز Windows، حيث يأتى التصميم الجديد بشكل مشابه لإصدار سكايب على الهواتف الذكية.

وقد قامت مايكروسوفت باختبار التصميم الجديد على مدار العام الماضى، فيما تخطط الشركة الآن لطرح هذا التحديث لكافة مستخدمى النسخة المكتبية من التطبيق، مع فرض عملية التحديث على المستخدمين للترقية إلى الإصدار 8.0 بحلول الفاتح من سبتمبر المقبل.

ووفقا لما جاء فى المدونة الرسمية لسكايب، فيوفر تحديث سكايب الجديد عدد من المميزات الإضافية بجانب إعادة التصميم، بما فى ذلك تعديل دردشات المجموعة لتسهيل مشاركة الصور أو مشاركة الشاشة خلال المكالمات، كما يمكن الآن وضع علامة @ للإشارة إلى أى مستخدم فى محادثة، فضلا عن ردود الفعل على الرسائل وميزات لوحة الإعلانات، كما يوجد معرض للوسائط المتعددة ضمن التطبيق يسهل العثور على روابط أو مستندات أو الصور المشتركة فى المحادثات.

ومن المنتظر أن تضيف مايكروسوفت إشعارات قراءة الرسائل إلى المحادثات، إلى جانب إمكانية إنشاء محادثات خاصة، كما تعتزم الشركة تشفير المكالمات الصوتية والمحادثات من البداية إلى النهاية، وسيكون المستخدمين قادرين على إجراء مكالمة جماعية تصل إلى 24 شخص فى نفس الوقت وبجودة عالية.