"التعاونية الثقافية أطليس" تتوج بالجائزة الكبرى المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم

توجت فرقة "التعاونية الثقافية أطليس" من سيدي بلعباس بالجائزة الكبرى "سي الجيلالي بن عبدالحليم" للطبعة الـ 51 للمهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم الذي اختتمت فعالياته سهرة الثلاثاء بعد ستة أيام من المنافسة.

وقد توجت هذه الفرقة من خلال العرض المسرحي " ألعب " الذي شاركت به من إقتباس بوحجر بوتشيش واخراج مربوح عبد الإله.

وعادت جائزة أحسن إخراج لتعاونة "مسرح بدون حدود" من بومرداس التي قدمت مسرحية "كابورال " فيما نالت جمعية " الدرب الاصيل للفنون الدرامية" ( ألاغواط ) جائزة أحسن نص عن مسرحية " أصوات الهامش والقناديل ".

كما حازت مسرحية " عندي رسالة " لجمعية " ملتقى الفنون" (بومرداس ) على جائزة أحسن سينوغرافيا.

ونالت الممثلة طالب وردة من جمعية "تافات أيت عباس " (بجاية ) جائزة أحسن أداء نسائي في حين توج الممثلان عيسى فرطاسة وفارس عبدالرحمان من فرقة "نوميديا الثقافية" ( برج بوعريريج ) بجائزة أحسن أداء رجالي مناصفة.

وعادت جائزة لجنة التحكيم لفرقة "نوميديا الثقافية" ( برج بوعريريج ) عن مسرحية " نستناو ..ف .. لحيط ".

وشارك في الطبعة 51 من المهرجان داخل المنافسة ثماني فرق مسرحية من ولايات تيبازة وسيدي بلعباس وبرج بوعريريج وبجاية والأغواط وسكيكدة وبرج منايل (ولاية بومرداس) وخارج المنافسة أربع فرق قادمة من قالمة والنعامة وأدرار وبودواو (ولاية بومرداس).