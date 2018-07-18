اشرف قائد الدرك الوطني العميد غالي بلقصير, هذا الأربعاء على تنصيب العقيد حميتي محمد قائدا للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار وذلك خلفا للعقيد علي ولحاج يحيى, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذا التنصيب جاء "وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جويلية 2018 وتطبيقا لمخطط التحويل السنوي 2018 المصادق عليه من طرف الفريق, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".

وذكر البيان أن قائد الدرك الوطني كان قد استقبل من طرف اللواء شنقريحة , قائد الناحية العسكرية الثالثة, بمقر قيادة الناحية, قبل الإشراف على مراسم التنصيب على مستوى القيادة الجهوية للدرك الوطني حيث تم تسليم واستلام الراية بحضور ضباط واطارات الناحية.

وعقب ذلك, قام قائد الدرك الوطني بزيارة تفتيش وتفقد لمختلف الهياكل والمنشآت التابعة للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار.