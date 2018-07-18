إطلاق تسهيلات إدارية جديدة لفائدة المواطنين المولودين و المقيمين بالخارج

أشرف كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، هذا الأربعاء بالعاصمة على إطلاق تسهيلات جديدة خاصة باستخراج الوثائق الادارية و وثائق الحالة المدنية لفائدة المواطنين المولودين والمقيمين بالخارج.

وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي أن هذه الخدمات الجديدة و المتمثلة في استصدار شهادة الكفاءة لرخصة السياقة على مستوى القنصليات و استخراج وثائق الحالة المدنية من مقر الولاية للمولودين بالخارج تعد لبنة جديدة تضاف إلى لبنات أخرى تم وضعها لفائدة أفراد الجالية المقيمة في الخارج من أجل عصرنة الادارة وستسمح ببلوغ خدمة عمومية راقية تم فيها تقليص تدخل العامل البشري إلى أقصى حد تحسبا للوصول إلى إدارة الكترونية عصرية

وأضاف الوزير أنه وبعد دخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيز الخدمة بالنسبة للمواطنين المولودين بالجزائر، فإنه يكتمل اليوم بإدراج معلومات الحالة المدنية للمولودين بالخارج وهو ما سيسمح باستخراج وثائق الحالة المدنية عبر كامل بلديات الوطن بغض النظر عن مكان الميلاد.

أما فيما يتعلق بالأرضية الالكترونية لشهادات الكفاءة لرخص السياقة فأكد بدوي حرص قطاعه على أن تتم هذه العملية بطريقة رقمية على مدار 24 ساعة.

من جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن هذه العملية لبنة أخرى تدخل في إطار عمل الحكومة النابع من برنامج رئيس الجمهورية من أجل تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية للمواطنين داخل وخارج الوطن.

وأبرز مساهل،أن التنسيق المتواصل بين مختلف القطاعات الوزارية مكن من قرب الانتهاء من تزويد الرعايا بالخارج من جواز السفر البيومتري، حيث استفاد منه حوالي 90 بالمائة منهم فيما لم يتبقى سوى من تأخر عن تقديم الطلب.

كما استفاد أفراد الجالية في ذات الإطار يضيف مساهل ، من إمكانية استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية بصفة الكترونية، وتصحيح الأخطاء الإدارية عن بعد في عقود الحالة المدنية ، بالإضافة إلى استخراج وثائق الحالة المدنية من أقرب قنصلية أو سفارة، وابتداء من اليوم من الولاية التي يقطنون بها دون التوجه إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية.