كأس الكونفدرالية /الجولة الثانية: اتحاد الجزائر يفاجئ رايون سبور الرواندي في كيغالي (2-1)

حقق اتحاد الجزائر فوزا ثمينا أمام نادي رايون سبور الرواندي بنتيجة (2-1) الشوط الأول (1-1)، لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الرابعة) من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) جمع بينهما هذا الاربعاء بملعب كاساراني بالملعب الجهوي لنياميرامبو بالعاصمة الرواندية كيغالي.

و افتتح الفريق الرواندي النتيجة عن طريق إسماعيلا ديارا (د 38) قبل أن يدرك اتحاد الجزائر التعادل بواسطة الشافعي (د 45+2) ثم يضيف هدف الفوز عن طريق بن غيث (د90+3).

بهذا الفوز، يخطو أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" خطوة عملاقة نحو التأهل للدور ربع النهائي.

و في اللقاء الثاني لنفس المجموعة سجل نادي غور ماهيا الكيني فوزا عريضا على نادي يونغ أفريكانز بنتيجة (4-0).

بعد هاتين النتيجتين تبقى تشكيلة سوسطارة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متقدمة غور ماهيا (5 ن)، و رايون سبور ا(ثالثا ب 2 ن) بينما يتذيل يونغ أفريكانز التنزاني المجموعة بنقطة واحدة.

وستجري الجولة الرابعة يوم الأحد 29 جويلية المقبل حيث يستقبل كل من اتحاد الجزائر رايون سبور (رواندا) و يونغ افريكانز (تانزانيا) غور ماهيا (كينيا).

و يتأهل الأولان عن المجموعة للدور ربع النهائي.