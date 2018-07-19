اللجان الأولمبية الأفريقية تكرم الرئيس بوتفليفة في حفل انطلاق الألعاب الأفريقية للشباب

انطلقت، سهرة أمس الأربعاء، الطبعة الثالثة للألعاب الأفريقية للشباب بحفل افتتاح نظم بالمركب الأولمبي، محمد بوضياف بالجزائر العاصمة وشهد حضور أعضاء من الحكومة و شخصيات افريقية بارزة و اخرى تمثل هيئات رياضية دولية.

واعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن الانطلاق الرسمي للتظاهرة الأفريقية قائلا "أعلن رسميا باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة عن انطلاق الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب ".

وتميز اليوم الأول من هذه الألعاب بتنظيم حفل الافتتاح ببرنامج استعراضي يجسد تاريخ الجزائر وارتباطها بالقارة الإفريقية.

كما شهد اليوم الأول انطلاق ثلاث منافسات وهي: الرماية بالقوس (تفتيش العتاد)، الجيدو (عملية الوزن) والتايكواندو (اجتماع فني).

اسداء وسام الاستحقاق الرياضي والأولمبي الافريقي للرئيس بوتفليقة

وخلال حفل افتتاح هذه الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب منحت جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسام الاستحقاق الرياضي والأولمبي الافريقي وذلك نظير "دوره في مسار تجسيد الوحدة افريقية".

وقد استلم الوزير الاول احمد اويحيى هذا الوسام باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حفل حضره اعضاء من الحكومة وشخصيات بارزة من بلدان افريقية وممثلون آخرون للهيئات الرياضية الدولية جاؤوا لحضور هذه الالعاب القارية التي ستعرف مشاركة حوالي 3300 رياضي من 54 دولة يتنافسون في 30 رياضة.

في هذا الصدد أعرب مامادو ديانيا ندياي ممثل رئيس اللجنة الدولية الاولمبية عن ارتياحه " لتنظيم الطبعة الـ3 من الالعاب الافريقية للشباب مما يدل على جهود بلادكم التي تمكنت من توفير جميع الإمكانيات البشرية و المادية لإنجاح هذا الحدث الافريقي. كما نقدم شكرنا للرئيس بوتفليقة الذي دعم الرياضة في افريقيا بصفته زعيما تاريخيا في خدمة الشعوب".

واضاف بالقول "يشرفنا باسم جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا و المجلس التنفيذي المجتمع ف الـ 16 جويلية 2018 ان نسدي هذا الوسام للرئيس بوتفليقة اعترافا لدوره التاريخي كزعيم في خدمة الشعوب الافريقية و التزامه من اجل الحركات الافريقية واللجان الرياضية الوطنية الافريقية".

وتسعى الجزائر خلال هذه التظاهرة إلى الظفر بالمرتبة الأول في الترتيب العام من خلال وفد يضم 432 رياضي (247 ذكور و 185 اناث) سيتنافسون في 30 رياضة.