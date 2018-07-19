انطلاق تظاهرة "داردزاير" الثقافبة في طبعتها الرابعة هذا الخميس

تحت شعار"الجزائر تستضيف إفريقيا " تنطلق هذا الخميس بدءا من الساعة الثامنة والنصف 20.30 مساءا تظاهرة "دار دزاير" الثقافية في طبعتها الرابعة وفي أجندتها نشاطات ثقافية متنوعة بالمركب الأولمبي محمد بوضياف.

وأكدت سامية بن مغسولة ،مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة في تصريح للإذاعة الثقافية أن هذه الطبعة التي ستكون مفتوحة للجمهور العريض والتي تزامنت وفعاليات الألعاب الإفريقية للشباب التي تستضيفها الجزائر سيتم فيها إشراك الوفود المشاركة في التظاهرة الرياضية ،كما سيتم تخصيص فضاءات للمشاركين الأفارقة لعرض منتوجاتهم الثقافية واستعراض فلكلورهم المحلي الذي يعكس زخم التنوع الثقافي للقارة السمراء.

وأضافت بن مغسولة أن تظاهرة "دار دزاير " لهذه السنة ستكون مميزة وثرية بنشاطاتها الثقافية التي تعكس الموروث الثقافي الذي تزخر به الجزائر.