جلاب:صادرات الجزائر خلال الـ5 أشهر الأولى لـ2018 بلغت قرابة 52 مليون دولار

أكد وزير التجارة سعيد جلاب أن الجزائر صدرت خلال الأشهر الخمسة (05) الأولى لسنة 2018 بين 51 و 52 مليون دولار أمريكي مضيفا أن هذا المبلغ قد يمكن أن يصل 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية السنة.

وأوضح الوزير على هامش لقاء نادي مصدري المنتجات الفلاحية أن الحكومة وضعت هدف رفع صادرات المنتجات الفلاحية إلى 500 أو 600 مليون دولار أمريكي في أفاق 2021/2020.

كما أعلن سعيد جلاب أنه سيتم رفع مخطط عمل من شأنه إعطاء دفع غير مسبوق لترقية تصدير المنتجات الفلاحية إلى الحكومة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وماتعلق باستيراد السلع النهائية الموجهة للاستهلاك أوضح وزير التجارة أن هذه العمليات ستدخل حيز التطبيق بشكل محتمل مطلع شهر سبتمبر القادم مبرزا أن دائرته الوزارية قد باشرت لقاءات مع ممثلي مختلف الشعب من اجل الوقوف على مقترحاتها وتطلعاتها، وهذا قبل تطبيق الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

واستطرد الوزير بقوله "لقد التقينا بممثلي الشعب الغذائية والبلاستيكية والسيراميك والألمنيوم.وسنلتقي بحر هذا الأسبوع ممثلين عن شعب الأجهزة الكهرومنزلية والورق والكارتون وكذا الطماطم الصناعية من أجل تحضير قائمة المنتجات التي ستخضع للرسم الإضافي المؤقت وفق نسب يقترحها المتعاملون.

وانطلاقا من هذا، ستقترح اللجنة المتخصصة نسبا تتراوح من 30 في المائة حتى 200 في المائة حسب تغطية السوق".