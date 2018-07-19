بانوراما الخيال العلمي الجزائري" عنوان مداخلة " فيصل الأحمر" الممثل للجزائر في يوروكون "2018"

يشارك الكاتب الجزائري "فيصل الأحمر" في الطبعة الأربعين للمؤتمر الدولي للخيال العلمي "يوروكون" 2018 - المستضيف شرفيا "للخيال العلمي الإفريقي" - والذي تحتضنه مدينة " أمينانس" الفرنسية بدءا من هذا الخميس ، بمداخلة عنوانها "بانوراما الخيال العلمي الجزائري".

وأوضح الكاتب فيصل الأحمر في تصريح للإذاعة الثقافية أن مداخلته ستتضمن أهم محطات الخيال العلمي في الجزائر والتي تناولها من خلال ربط الخيال العلمي بتجارب كتابية قديمة مثل تجارب أبوليوس الذي ربط فكرة المسخ عنده بأنها نوع من تجاوز الواقع بطريقة عقلانية إلى حد ما.

ويذكر أن" اليوروكون"من أكبر التظاهرات العالمية التي تعنى بالخيال العلمي ،والذي انعقدت أولى دوراته بإيطاليا سنة 1972،ليحط الرحال في" بلفاست" الإيرلندية سنة 2019، وفي "رييكا" الكرواتية سنة 2020.